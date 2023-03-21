من بين 29 أسيرة.. 5 أمهات فلسطينيات يحرمهن الاحتلال من أبنائهن

لا يزال يحرم الاحتلال الإسرائيلي خمس أمهات فلسطينيات أسيرات من أصل 29 أسيرة في سجونه من أبنائهم، ويعيشون في ظروف اعتقالية صعبة وحرمان من أبسط حقوقهن.

وتحرم سلطات الاحتلال أطفال وأبناء خمس أسيرات فلسطينيات من أمهاتهم في "يوم الأم"، الموافق 21 مارس، كما تحرمهم من الزيارات المفتوحة، وتمكينهم من احتضانهم، وتعرقل زيارة بعضهم.

والأسيرات الأمهات هن: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

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وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكامًا بالسجن لسنوات، منهن، الأسيرة المقدسية الجريحة جعابيص المحكومة بالسجن 11 سنة، وحمادة والحشيم تقضيان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

وتعد الأسيرة ميسون موسى هي أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، معتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 15 سنة، وتواجه الأسيرتان شروق دويات، وشاتيلا أبو عياد أعلى حكمًا بالسجن لـ(16) سنة.

ويمارس الاحتلال إجرامه بحق الأسيرات فلا يراعي خصوصية لهن، ويمارس بحقهن الإجرام والقمع والتفتيش والاقتحام لغرفهن وأقسامهن، والإهمال الطبي، والعزل الانفرادي.

المصدر / فلسطين أون لاين