"حماس" تدين مصادقة الاحتلال على عودة المستوطنين لمستوطنات مخلاة

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على عودة المستوطنين إلى مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، داعية السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والانحياز إلى ثورة الشعب الفلسطيني ضده.

وقال المتحدث باسم الحركة، جهاد طه: " إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تُدين مصادقة ما يسمى الكنيست الصهيوني على السماح للمستوطنين الصهاينة بالعودة إلى مستوطنات كانت قد أُخليت في السابق من شمال الضفة الغربية المحتلة".

وبيّن خلال تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في سياق "سعي حكومة الاحتلال الفاشية والمستوطنين المحموم، لتشكيل بؤر استيطانية جديدة وسرقة وتهويد الأرض الفلسطينية، وهو ما سيقابله شبابنا وثوارنا بمزيد من المقاومة والصمود".

وأضاف : إن "هذه الخطوة الإجرامية، تأتي بعد اجتماع شرم الشيخ الأمني، لتؤكّد من جديد على الطبيعة الفاشية للثلة الحاكمة في دولة الاحتلال".

وطالب السلطة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال والانحياز إلى ثورة الشعب ومسيرته النضالية من أجل الحرية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في وقف تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، والتحرّك الجاد لوقف تلك السياسات الاحتلالية العنصرية ضد شعبنا وأرضنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين