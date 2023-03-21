القيادي أبو عرة: شعبنا ومقاومته سيُفشلون المؤتمرات التآمرية كافّة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصطفى أبو عرة أن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه سيفشلون كل المؤتمرات التآمرية، وأن الوفود التي ذهبت للقاء شرم الشيخ لن تعود إلا بخفي حنين.

وقال في تصريحات صحفية،:" إن الاحتلال الإسرائيلي منذ اجتماع العقبة لم يكف عن انتهاكاته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني، ليتجدّد الأمر في شرم الشيخ وتتجدّد المقاومة بعملية حوارة في نفس المكان".

وأضاف أبو عرة:" إن المقاومة بالضفة مستمرة، لأن شبابنا لا يريدون الموت، بل يدافعون عن حقهم أمام اعتداءات الاحتلال المستمرة وسط المدن والقرى الفلسطينية".

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وأشار إلى أن الاحتلال من وقاحته يخطط لتهدئة في رمضان عبر تصفية المقاومين، ويحضر لمخطط إجرامي في المسجد الأقصى كما تحدّث عنه المتطرف "بن غفير" بإغلاق المسجد أمام المسلمين والسماح للمستوطنين باقتحامه.

ووجّه رسالة لكل المقاومين بأن يأخذوا حذرهم وأقصى درجات الحيطة في عملهم المقاوم، وقال: "نريدكم بعد وقت محررين، وليس هدفنا أن نموت، هدفنا الحرية والكرامة وتطهير الأرض من الاحتلال".

وطالب أبو عرة السلطة بالكف عن ملاحقة المقاومين واعتقالهم، مضيقا: "كفاكم بيعا لدماء الشهداء وخيانة لدمائهم وتنازلًا وذلًا وهوانًا، وكفوا يدكم عن المقاومين ولا تلاحقوهم وتسجنوهم، فواجبكم هو تشكيل حصانة ودرع لهم".

المصدر / فلسطين أون لاين