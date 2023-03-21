الحركة الأسيرة: 2000 أسير سيشرعون بالإضراب بدءًا من الأول من رمضان

أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الثلاثاء، أنَّ 2000 أسير سيشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان، وذلك على إثر "فشل الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم ما تسمى "صبيان التلال" من أمثال المدعو إيتمار بن غفير، والمنكر لضوء شمس وجودنا سموتريتش".

وقالت خلال مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة: "قرّرنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام بعنوان: بركان الحرية أو الشهادة" لنصدح بصوت جوعنا وصبرنا في الدنيا كلها بصوتٍ واحد ووحيد "حرية ... حرية ... حرية".

وأوضحت اللجنة أن قادة الحركة الأسيرة في الإضراب، ممثلين بلجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، تشرع في الإضراب من تاريخ اليوم الثلاثاء 21 آذار/ مارس 2023م، وهم: الأسير سلامة القطاوي ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، والأسير عمار مرضي، ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، و الأسير زيد بسيسي، ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والأسير وليد حناتشة ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والأسير وجدي جودة، ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى الأسير باسم خندقجي، ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وأضافت: "وسيشرع بالإضراب معهم الأسير محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك".

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني "للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام"، مشدّدة على ضرورة وأهمية المشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

واسترسلت: "رغم الجوع والألم نبرق لشعبنا العظيم المقاوم ولأمّتنا العربية والإسلامية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آملين من المولى -عزَّ وجل- أن يعيش شعبنا العام القادم وقد تحرّر أسراه ومسراه من يد الغاصبين الصهاينة".

وتابعت: "كما نتقدَّم لأمهات الأسرى والشهداء والجرحى وللأم الفلسطينية بالتهنئة بمناسبة يوم الأم، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ أمهاتنا الصابرات المحتسبات وأن يعينهن على أداء رسالة الأمومة المقدّسة".

المصدر / فلسطين أون لاين