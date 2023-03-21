أربع عبادات في رمضان اجتهد فيها ولا تكن من الغافلين

يهل شهر رمضان الكريم، بعد سويعات، على الأمتين العربية والإسلامية، وهو الشهر الذي يحرص فيه المسلمون على الطاعات، ويجتهد كثر على العبادات وصلة الأرحام، لما فيه من أجر كبير.

في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب النار، وتُقيّد الشياطين، فينبغي على المسلم أن يكثر العبادة، ويقترب إلى الله سبحانه وتعالى وعمل الخير، بما يصل إلى أن ينال الجزاء الأكبر.

في شهر رمضان ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر، تشمل العبادة والأعمال لألف شهر دون ليلة القدر.

وهناك أربع عبادات لابد من الاجتهاد بهما في هذا الشهر الكريم:

١- صلاة الجماعة والتبكير إليها بحيث لا تفوتك طيلة الشهر الكريم.

٢- صلاة التراويح كاملة مع الإمام عملًا بحديث: "من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة".

٣-الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس في المسجد مع الإتيان بأذكار الصباح والمساء.

٤- تلاوة القرآن والإكثار من الختمات، قال الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن.

المصدر / فلسطين أون لاين