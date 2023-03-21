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57 مواطناً من غزة يزورون أبناءهم في سجن "نفحة"

21 مارس 2023 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توجّه صباح اليوم الثلاثاء، سبعة وخمسون مواطناً من ذوي أسرى قطاع غزة، إلى زيارة أبنائهم في سجن "نفحة" في الداخل المحتل.

وأفاد الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، خلال تصريحات صحفية، بتوجّه 57 مواطناً من ذوي الأسرى لزيارة 30 أسيراً في سجن "نفحة"، عبر حاجز بيت حانون "إيريز"، شمال القطاع بحافلات تابعة للجنة.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبَّد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 سنة أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #سجن نفحة

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