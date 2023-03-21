فصل الربيع يبدأ اليوم وينتهي في هذا التاريخ ليبدأ الصيف

بدأ اليوم الثلاثاء 21 مارس/ آذار 2023 الاعتدال الربيعي حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء الأرضي وتعبر باتجاه النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويرافق ذلك تساوي الليل والنهار في الدول الواقعة على خط الاستواء.

وكما أن فصل الربيع يبدأ اليوم على النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن فصل الخريف يدخل على النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

متى يبدأ فصل الربيع 2023؟

يبدأ فصل الربيع من 21 مارس ويمتد لمدّة 92 يوماً و17 ساعة، ومع بداية اليوم تبدأ ساعات النهار بالتزايد على حساب ساعات الليل.

ويبدأ ميل الشمس بالارتفاع عن الأفق أكثر وأكثر وخاصة وقت الظهيرة حتى تكون فوق رأس الانسان تقريبًا.

متى ينتهي فصل الربيع 2023؟

ينتهي فصل الربيع عند الانقلاب الصيفي في 22 يونيو عندما تتعامد الشمس فوق مدار السرطان بزاوية 4ر23 درجة.

واللافت أن الدول التي تقع شمال الكرة الأرضية تتساوى فيها ساعات الليل والنهار قبل 21 مارس بعدّة أيام والدول التي تقع جنوب خط الاستواء تتساوى فيها ساعات الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس.

ومع حدوث الاعتدال الربيعي ستكون ساعات الليل متواصلة لمدّة ستة أشهر في منطقة القطب الجنوبي في القارة المتجمّدة الجنوبية حيث تكون الشمس تحت الأفق.

وستكون متواصلة لمدّة ستة أشهر في منطقة القطب الشمالي في المحيط المتجمّد الشمالي حيث تكون الشمس فوق الأفق.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع