انفجار صواريخ روسية أثناء نقلها عبر جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن انفجارًا وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدَّى لتدمير صواريخ كروز روسية من طراز كاليبركي في أثناء نقلها عبر السكك الحديدية، يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وأضافت أن الصواريخ، المصمّمة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومترًا في البحر.

ونُقل عن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، قوله إن المدينة تعرّضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عامًا أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها. ونُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ونقلت وكالة تاس عن إيفين قوله في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرّضت شبكة الكهرباء لأضرار.

المصدر / وكالات