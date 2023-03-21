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بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لتكثيف الرباط فيه

21 مارس 2023 . الساعة 08:47 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك - أمس

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنهم نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

وفي المقابل؛ توالت الدعوات المقدسيّة لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدّي لاقتحامات المستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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