مطلوب طبيب عام للعمل في جمعية اتحاد الكنائس بغزة

المقدمـــــــــة:

جمعية اتحاد الكنائس بغزة (NECCCRW) هي احدى دوائر خدمة اللاجئين الفلسطينيين DSPR التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع والثقافة الفلسطينية وتعمل بدعم من الكنائس والمؤسسات المسيحية. تأسست لجنة جمعية اتحاد الكنائس في غزة في عام 1952 لإطلاق برنامج إنساني لمساعدة الفلسطينيين الذين لجأوا إلى قطاع غزة في عام 1948. وقد ركزت جمعية اتحاد الكنائس بغزة بعد ذلك على توفير المساعدات الإنسانية والمساهمة في تحسين شامل لظروف المعيشة للتخفيف من حدة الفقر.

وقد استند عملها على احترام إنسانية وكرامة أولئك الذين تساعدهم وعلى الالتزام بمعايير واضحة للشفافية والمساءلة. تدعم جمعية اتحاد الكنائس بغزة اللاجئين الفلسطينيين من خلال ستة مجالات رئيسية: الصحة (الرعاية الأولية للأم والطفل) ، والتعليم والتدريب المهني الفني (لتمكين الوضع الاقتصادي للشباب) ، والقروض التعليمية لطلاب الجامعات ، والدعم النفسي للأطفال ، والأمهات ، والطلاب للتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن العنف، ومشاريع الإغاثة الطارئة بما في ذلك الإغاثة النقدية ومبادرات خلق فرص العمل، وسياسات وأنشطة المناصرة المشتركة مع المجتمع ، وبرنامج تنمية المجتمع.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن وظيفة طبيب عام وفقاً لما يلي :

ملخص العمل: يقوم المرشح/ة باستقبال المرضى وعمل الفحوصات اللازمة لهم ووصف العلاجات المناسبة حسب البروتوكول المعمول به في جمعية اتحاد الكنائس.

مهام ومسؤوليات أساسية:

- التقييم والفحص السريري للمرضى المترددين على المراكز الصحية التابعة للجمعية

- التقييم والفحص السريري للأطفال المصابين بفقر الدم وسوء التغذية دون سن الخامسة في المراكز الحية التابعة لجمعية اتحاد الكنائس

- وصف العلاج المناسب للأطفال والعامة والمترددين على المراكز الصحية التابعة لجمعية اتحاد الكنائس

- مراقبة حالات المرضى وتطورها وإعادة تقييم التدخلات العلاجية حسب الضرورة.

- العمل على طلب الفحوصات المخبرية اللازمة لتشخيص حالات المرضى.

- تزويد المرضى بنتائج الفحوصات المخبرية مع الشرح المفصل وتقديم العلاج اللازم.

- تقديم المشورة للمرضى وأفراد المجتمع فيما يتعلق بالنظام الغذائي والنظافة والوقاية من الأمراض.

- تحويل المرضى إلى المستشفيات ذات الصلة و المتخصصة عند الضرورة.

- التعاون في العمل مع الممرضات وتقديم الدعم الفني المستمر لهن.

- تقييم المرضى وتحديد خطة تدخل العلاج من خلال التنسيق مع المشرفات ومنسقة الخدمات والمتخصصين الآخرين لضمان اتباع نهج متعدد التخصصات في تخطيط الخدمات وتقديمها.

- تعزيز البرامج الوقائية والتثقيف الصحي للطاقم الصحي والمستفيدين.

- المشاركة في التدريبات وورش العمل من أجل تحسين جودة عمل الطاقم الصحي.

- احترام وتنفيذ نظام معايير الجودة والسياسات المتبعة في جمعية اتحاد الكنائس بغزة.

المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:

- حاصل/ة على شهادة الطب العام والجراحة من جامعة معترف بها.

- حاصل/ة على إجازة ممارسة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل من لديه/ها خبرة في مجال الرعاية الأولية والتغذية وصحة الطفل.

- خبرة في استخدام الحاسوب.

- اجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة.

- قادر على العمل مع مجموعات متنوعة من الناس في بيئة متعددة الثقافات وموجهة نحو الفريق.

- التفرغ الكامل للعمل مع الجمعية في الأيام المحددة.

- يعمل مع السياقات الصحية (التشغيلية والثقافية).

- متطلبات إضافية: يفضل المرشحين المقيمين في غزة لسهولة الوصول الى أماكن العمل.

طريقة التسجيل :

- يمكن للمرشحين المؤهلين تعبئة طلب الوظيفة مرفقا به السيرة الذاتية مع الصورة الشخصية على الرابط التالي:

https://forms.gle/gbJuXDtTBHGgPbEr8

- آخر موعد لتقديم الطلبات 25/3/2023 في موعد أقصاه 12:30 صباحاً.

- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المختارين.