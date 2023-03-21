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وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معاً

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وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معاً

21 مارس 2023 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مركز العمل التنموي معاً تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:

- المسمى الوظيفي: محاسب أعمال Business Accountant

- طبيعة الدوام : دوام جزئي 70٪

- الموقع: قطاع غزة

- تقديم تقرير إلى: مدير الأعمال ومدير المشروع

- المدة: 8 شهور

تشمل المهام الرئيسية ما يلي:

- تطوير نظام مالي جيد التنسيق للأعمال التجارية القائمة بما في ذلك إجراءات العمل التفصيلية لإدارة وتوثيق ومراقبة المالية

- إعداد ميزانية العمل السنوية مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة وأهداف العمل المحددة.

- إدارة وتوثيق العمليات المالية التجارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإيرادات والنفقات والحسابات والاستفسارات والتحكم في الأصول وما إلى ذلك.

- إصدار تقارير مالية شهرية وسنوية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). يجب أن تعرض التقارير بيانات الأرباح / الخسائر التجارية والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.

- إجراء فحص وإعداد تقارير عن الوضع المالي للشركة

- تسوية البيانات المصرفية للشركة ودفاتر الأستاذ

- تحليل البيانات المالية والتوصية بالإجراءات المالية والإدارية لتعزيز الربحية والنفقات الفعالة

- التأكد من التوثيق الصحيح للمعاملات المالية حسب المتطلبات الوطنية.

- ضمان أمن المعلومات المالية وأرشفة المستندات المالية بشكل جيد.

- ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المالية المحلية من خلال دراسة القوانين والإجراءات الحالية ، وفرض الالتزام بالمتطلبات ، وتقديم المشورة للإدارة بشأن الإجراءات اللازمة.

- يقوم بإعداد إدخالات الأصول والخصوم وحساب رأس المال عن طريق تجميع معلومات الحساب وتحليلها.

- الاتصال بالمراجعين الخارجيين وتقديم جميع المستندات الداعمة لضمان التشغيل السلس والفعال لأي عمليات تدقيق داخلية أو خارجية

مؤهلات الوظيفة

- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية من جامعة معترف بها.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في محاسبة الأعمال.

- امتلاك خبرة محاسبية كاملة.

- خبرة ممتازة في التخطيط المالي والتنبؤ والميزانية والرقابة الداخلية للشركات

- بارع في استخدام برامج  مايكروسوفت أوفيس.

- خبرة جيدة في برامج المحاسبة الوطنية.

- امتلاك مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.

طريقة التسجيل

للتسجيل للوظيفة على المتقدم اتباع الخطوات التالية :

1- على المتقدم تنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

2- بعد تحميل الطلب املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة، علماً بأنه يجب أن يتوفر برنامج الوورد على جهازك  لتستطيع تعبئته.

3-  املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي:

https://forms.gle/VDEBL8W4vF2SxWSL8

4- إرفاق طلب التوظيف رقم 1  في الرابط السابق.

5- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

6- سيتم قبول الطلبات فقط حتى يوم الأربعاء 22 مارس 2023

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