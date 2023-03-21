وظيفة شاغرة في مركز العمل التنموي معاً

إعلان توظيف صادر عن مركز العمل التنموي معاً تعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:
- المسمى الوظيفي: محاسب أعمال Business Accountant
- طبيعة الدوام : دوام جزئي 70٪
- الموقع: قطاع غزة
- تقديم تقرير إلى: مدير الأعمال ومدير المشروع
- المدة: 8 شهور
تشمل المهام الرئيسية ما يلي:
- تطوير نظام مالي جيد التنسيق للأعمال التجارية القائمة بما في ذلك إجراءات العمل التفصيلية لإدارة وتوثيق ومراقبة المالية
- إعداد ميزانية العمل السنوية مع الأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة وأهداف العمل المحددة.
- إدارة وتوثيق العمليات المالية التجارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإيرادات والنفقات والحسابات والاستفسارات والتحكم في الأصول وما إلى ذلك.
- إصدار تقارير مالية شهرية وسنوية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). يجب أن تعرض التقارير بيانات الأرباح / الخسائر التجارية والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
- إجراء فحص وإعداد تقارير عن الوضع المالي للشركة
- تسوية البيانات المصرفية للشركة ودفاتر الأستاذ
- تحليل البيانات المالية والتوصية بالإجراءات المالية والإدارية لتعزيز الربحية والنفقات الفعالة
- التأكد من التوثيق الصحيح للمعاملات المالية حسب المتطلبات الوطنية.
- ضمان أمن المعلومات المالية وأرشفة المستندات المالية بشكل جيد.
- ضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المالية المحلية من خلال دراسة القوانين والإجراءات الحالية ، وفرض الالتزام بالمتطلبات ، وتقديم المشورة للإدارة بشأن الإجراءات اللازمة.
- يقوم بإعداد إدخالات الأصول والخصوم وحساب رأس المال عن طريق تجميع معلومات الحساب وتحليلها.
- الاتصال بالمراجعين الخارجيين وتقديم جميع المستندات الداعمة لضمان التشغيل السلس والفعال لأي عمليات تدقيق داخلية أو خارجية
مؤهلات الوظيفة
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية من جامعة معترف بها.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في محاسبة الأعمال.
- امتلاك خبرة محاسبية كاملة.
- خبرة ممتازة في التخطيط المالي والتنبؤ والميزانية والرقابة الداخلية للشركات
- بارع في استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.
- خبرة جيدة في برامج المحاسبة الوطنية.
- امتلاك مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين.
طريقة التسجيل
للتسجيل للوظيفة على المتقدم اتباع الخطوات التالية :
1- على المتقدم تنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
2- بعد تحميل الطلب املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة، علماً بأنه يجب أن يتوفر برنامج الوورد على جهازك لتستطيع تعبئته.
3- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي:
https://forms.gle/VDEBL8W4vF2SxWSL8
4- إرفاق طلب التوظيف رقم 1 في الرابط السابق.
5- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.
6- سيتم قبول الطلبات فقط حتى يوم الأربعاء 22 مارس 2023