21 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ21 من مارس/ آذار أحداثًا عدّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي جاء أبرزها على النحو الآتي:

1857 زلزال في طوكيو يؤدّي إلى مصرع نحو 107 آلاف شخص.

زلزال في طوكيو يؤدّي إلى مصرع نحو 107 آلاف شخص. 1968 معركة الكرامة التي انتصرت فيها القوات الفلسطينية والأردنية على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتسلّلة إلى الأراضي الأردنية.

معركة الكرامة التي انتصرت فيها القوات الفلسطينية والأردنية على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتسلّلة إلى الأراضي الأردنية. 1991 اغتيال السياسي الهندي راجيف غاندي.

اغتيال السياسي الهندي راجيف غاندي. 1997 انفجار عبوة ناسفة في مقهى (بتل أبيب) أدّى إلى مقتل ٣ إسرائيليين وإصابة العشرات، وقد تبنّت حركة حماس العملية.

انفجار عبوة ناسفة في مقهى (بتل أبيب) أدّى إلى مقتل ٣ إسرائيليين وإصابة العشرات، وقد تبنّت حركة حماس العملية. 2002 عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة، نفذها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى ما أدَّى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين.

عملية استشهادية في مدينة القدس المحتلة، نفذها الاستشهادي محمد حشايكة من قرية طلوزة قضاء نابلس وهو من كتائب شهداء الأقصى ما أدَّى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 100 آخرين. 2004 الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة في خان يونس، أسفرت عن استشهاد (6) مواطنين من قرية عبسان منهم الشهداء القساميين باسم قديح وسناء قديح وعبد الرحمن الدرديسي الذين تصدّوا للتوغل الصهيوني.

الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة في خان يونس، أسفرت عن استشهاد (6) مواطنين من قرية عبسان منهم الشهداء القساميين باسم قديح وسناء قديح وعبد الرحمن الدرديسي الذين تصدّوا للتوغل الصهيوني. 2014 استشهاد القائد الميداني القسامي حمزة جمال أبو الهيجا من مخيم جنين والشهيدين محمد أبو زينة ويزن جبارين من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في اشتباك مع العدو الذي اقتحم المخيم بهدف اغتيال حمزة أبو الهيجاء.

استشهاد القائد الميداني القسامي حمزة جمال أبو الهيجا من مخيم جنين والشهيدين محمد أبو زينة ويزن جبارين من سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في اشتباك مع العدو الذي اقتحم المخيم بهدف اغتيال حمزة أبو الهيجاء. 2019 مصرع ما يزيد عن 90 شخصًا، على إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق.

مصرع ما يزيد عن 90 شخصًا، على إثر غرق عبَّارة سياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل بالعراق. 2022 تحطم طائرة ركاب صينية ووفاة 132 شخصًا في منطقة جبلية في قوانغشي جنوبيّ الصين.

المصدر / فلسطين أون لاين