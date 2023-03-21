حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بنابلس

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بـ الضفة الغربية والقدس المحتلتين، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير بشنّ قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة تخلّلها اعتقال 12 مواطنًا.

ووفق مصادر محلية، تركزت الاقتحامات في محافظات نابلس، والقدس، وجنين، وبيت لحم، حيث تم مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من المحورين الغربي والجنوبي الغربي، وتمركزت في حي المريج وشارع تل.

اقرأ أيضا: 480 حالة اعتقال خلال فبراير بينهم 62 طفلًا و10 سيدات

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الجريح أسامة الطويل، واعتقلت شقيقيه خالد ومؤمن، كما داهمت القوات منزل عائلة فطوم في شارع تل، واعتقلت الشابين أمير وعمرو فطوم.

وخلال الاقتحام تصدّى شبان لقوات الاحتلال بالرصاص، في محيط حي المريج.

واعتقلت قوات الاحتلال أمير الكسواني من بلدة عناتا شرق القدس، فيما اعتقلت المحرر قسام حلبية من أبو ديس، وعلي الجعبري، ومجد رائد فريحات، وأحمد ياسر أبو الهيجا من بلدة اليامون قضاء جنين، وأحمد كتانة، وجمال العيسة، وزيد الصدوق من مخيم الدهيشة، ومحمود شوخة من البيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين