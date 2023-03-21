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5 أمهات يقضين "عيد الأم" في سجون الاحتلال

21 مارس 2023 . الساعة 06:42 بتوقيت القدس
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قال نادي الأسير، إن 5 أمهات فلسطينيات يقضين "عيد الأم" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بين 29 أسيرة يشكلن إجمالي المعتقلات لدى الاحتلال.

وفي بيان أصدره بمناسبة "عيد الأم" الذي تحتفل به الدول العربية في 21 مارس/ آذار من كل عام، أضاف النادي أن "إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان".

وأشار إلى أن "الأسيرات يعانين كافة أنواع التنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، بدءًا من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة".

والأسيرات الأمهات هن "إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان".

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكاما بالسجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاما، وحمادة والحشيم اللتان تقضيان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الأسيرات #عيد الأم

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