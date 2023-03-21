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نماء يبرم صفقة هجومية

21 مارس 2023 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي نماء الرياضي مع اللاعب المخضرم حاتم نصار، لتعزيز خط هجوم الفريق في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

ويعد نصار من أبرز المهاجمين في غزة، وسبق له أن لعب لعدة أندية أبرزها شباب جباليا وخدمات رفح والأهلي وأخرهم اتحاد خانيونس، علما أنه حصل مع الأهلي على هداف دوري الأولى قبل موسمين.

ويسعى نماء لترتيب صفوف الفريق، ومحاولة المنافسة على الصعود مرة أخرى الموسم القادم، بعدما فقط بطاقة التأهل في الجولة الأخيرة لصالح خدمات الشاطئ.

وجدد النادي عقد لاعبيه عاهد أبو مراحيل وعبدالله أبو شمالة، ويسعى للتعاقد مع اللاعبين إبراهيم وشاح وأحمد الكرنز من نادي خدمات البريج.

وكان نماء قد حسم التعاقد مع اللاعبين "مصطفي حسب الله ومحمود عطية ويوسف أبو زيد".

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#دوري غزة #نماء الرياضي

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