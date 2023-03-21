هنية يدعو لحوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة تصريحات سموتيرتش

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من خطورة تصريحات بتسلئيل سموتيرتش وزير المالية في حكومة المستوطنين الفاشية، التي أطلقها ضد الشعب الفلسطيني، وقال إنها "تنذر بتكرار المجازر التي وقعت عام 1948".

وقال هنية في تصريح صحفي مساء الإثنين: "إن التصريحات التي أدلى بها اليوم ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيرتش تجاه نفي وجود الشعب الفلسطيني شديدة الخطورة، وهي تعبير عن رغبة في التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وتابع البيان "تنذر التصريحات بتكرار المجازر التي وقعت عام 48".

واعتبر أن تصريحات سموتيرتش تجاه الأردن "تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي وتدلل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة".

ودعا هنية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه السياسة الإرهابية المتعارضة مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.

وكان سموتيرتش قد زعم خلال خطاب ألقاه الأحد في العاصمة الفرنسية باريس "أنه لا يوجد شعب فلسطيني وأن الدول العربية خلقت شعبًا وهميًّا بغية محاربة الحركة الصهيونية".

كما قال "إنه يجب على العالم بأسره بما فيه الإدارة الامريكية أن يسمع هذه الحقيقة التاريخية".

وأثارت تصريحات وزير المالية المتطرف موجة من الإدانات الفلسطينية والعربية والعالمية الرافضة لمزاعم سموتيرتش، والمحذرة من خطورتها على المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين