تجديد الثقة بمدرب جديد في الدرجة الممتازة.. و4 صفقات جديدة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد الثقة بالمدرب حمادة شبير ليكون على رأس الجهاز الفني لفريق القدم العائد لدوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وجاء قرار مجلس الإدارة عقب تقديم شبير لاستقالته من منصبه، بعد قيادته للصعود لدوري الشهرة والأضواء من جديد، حيث يسعي المجلس للحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق.

وقال محمود مسعود نائب رئيس مجلس إدارة النادي لـ" "، إن المجلس وافق على رؤية شبير الفنية؛ وأبرز بنودها عدم التفريط بأي لاعب من أبناء النادي، والحفاظ على اللاعبين المدافع سمير النمس وحارس المرمى عبدالله أبو غزة، وبعض اللاعبين الأخرين.

وأوضح مسعود أن الفريق بحاجة لأربعة لاعبين تعزيز فقط، حيث أتم النادي التعاقد مع لاعب خط الوسط سامي الداعور والمهاجم محمد الحداد، وسيتم التعاقد مع مثلهما خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن النادي الأهلي لن يكون ضيف شرف كما جرى في السنوات الماضية، حيث تم التعلم من التجارب السابقة واستخلاص العبر، وسيكون الهدف التواجد في المناطق الدافئة.

يذكر أن النادي الأهلي عاد للدرجة الممتازة التي هبط منها الموسم السابق، وتربع على عرش دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي، علما أن هبط 3 مرات من قبل، وقاده المدرب حمادة شبير للعودة للدرجة الممتازة في جميع المرات.