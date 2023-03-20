حسابات التأهل.. موعد مباراة منتخب الشاطئية بتوقيت فلسطين

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية لتجاوز عقبة منتخب عمان بتحقيق الفوز، للدور الثاني من منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، المقامة على ملاعب مملكة تايلند.

ويواجه فدائي الشاطئية منتخب عمان متصدر المجموعة مساء الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت فلسطين، على ملعب جامتيم أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من المسابقة.

ولا ينفع الفدائي سوى تحقيق الفوز للحفاظ على أمل التأهل لدور الثمانية من البطولة، وانتظار نتيجة منتخب الكويت أمام قيرغيستان، حيث ستكون المباراة صعبة على الفدائي، كون أن المنتخب العماني يعد من أقوى فرق آسيا، حيث سحق منتخب قيرغيستان بسباعية نظيفة ويتصدر المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد اكتساح الكويت بنتيجة (5_1) أيضا، علما أن الفدائي خسر أمام الكويت بخماسية نظيفة، وفاز على قيرغيستان بنتيجة (3_2)، بصعوبة بالغة.

وفي حال فوز الفدائي على عمان، وكذلك فعل ذات الأمر منتخب الكويت سيتم النظر لفارق الأهداف بين الفرق الثلاث، وستكون فرصة الفدائي ضئيلة كون استقبلت شباكه 7 أهداف، وسجل 3 فقط، بينما يملك منتخب الكويت 6 أهداف وعليه 5، ويمتلك منتخب عمان أكبر الحظوظ، كونه سجل 12 هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا فقط.

وخاض المنتخب تدريب صباح الإثنين بقيادة المدرب سامي سالم، حيث شهد التدريب تركيزاً كبيراً من جميع اللاعبين، وتعاهدوا على تحقيق الفوز، والمحافظة على أمل الصعود للدور الثاني، والوصول لأدوار متقدمة حيث تتنافس المنتخبات للحصول على أول 3 مراكز للتأهل إلي نهائيات كأس العالم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين