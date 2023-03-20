تجاوز الـ 92 عامًا.. إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتزوّج للمرة الخامسة

قالت صحيفة نيويورك بوست، اليوم الإثنين، أن الملياردير الشهير روبرت مرودخ البالغ من العمر 92 عامًا سيتزوج للمرة الخامسة.

وسيعقد قطب الإعلام الأسترالي الأصل والذي حصل على الجنسية الأمريكية عام 1985، قرانه على آن ليسلي سميث التي تبلغ 66 عامًا وكانت تعمل سابقاً في شرطة سان فرانسيسكو.

وذكرت “نيويورك بوست” أنّ مردوخ وسميث التقيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعدما عاشا معاً لبضعة أشهر، تقدّم مردوخ للزواج من سميث في اليوم الذي صادف فيه عيد القديس باتريك.

وقال مردوخ في حديث إلى “نيويورك بوست” “كنت متوتراً جداً”، مضيفاً “كنت أخشى الوقوع في الحب، لكنني أدركت أنها ستكون المرة الأخيرة”.

أما آن ليسلي سميث التي توفي زوجها قبل 14 عاماً، فأشارت إلى أنّ “الاقتراب من السبعينيات يعني أن يكون المرء في المرحلة الأخيرة” من حياته.

وقالت لصحيفة “ذي بوست” “انتظرت اللحظة المناسبة”، مؤكدةً أنّ أصدقاءها أعربوا عن سعادتهم لقرارها.

وأوضحت “نيويورك بوست” أن الزفاف سيُقام في نهاية الصيف.

وفي أغسطس/ آب، تم الطلاق رسميّاً بين مردوخ وزوجته الرابعة عارضة الأزياء الأمريكية جيري هول بعد ست سنوات أمضياها معاً.

ويملك مردوخ الذي تقدّر مجلة “فوربس” ثروته بـ17 مليار دولار، من خلال مجموعته “نيوزكورب” مئات وسائل الإعلام خصوصاً في الولايات المتحدة حيث تسيطر شركاته على محطة “فوكس نيوز” المحافظة وصحيفة “ذي وول ستريت جورنال” الاقتصادية وصحيفة “نيويورك بوست” المحسوبة على اليمين الأمريكي. وهو أيضًا صاحب صحيفتي “ذي صن” و”ذي تايمز” اللندنيتين وعدد من الصحف في أستراليا.

واستمر الزواج الأول لروبرت مردوخ من المضيفة الجوية الأسترالية باتريشيا بوكر من 1956 إلى 1967، ثم بقي متزوجاً لأكثر من 30 عاماً (حتى 1999) بالصحفية البريطانية آنا مان التي حصلت على ما ذكرت الصحافة آنذاك، على أكثر من مليار دولار بعد طلاقهما.

ثم تزوّج الملياردير بعد أيام قليلة سيدة الأعمال من أصل صيني وندي دنغ المتخرجة من جامعة ييل وبقي معها حتى طلاقهما في نيويورك عام 2013.

المصدر / وكالات