الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمان بعد تصريحات (سموتريتش)

أفاد مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي في ‫عمّان، جاء ذلك وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أردنية مساء اليوم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فإن الاستدعاء يأتي "في أعقاب التصريحات العنصرية التحريضية المتطرّفة لوزير مالية الاحتلال، واستخدامه خريطة لـ(إسرائيل) تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان سموتريتش صرّح في باريس خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية على إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية معلنًا "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم".

وتابع: "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك..اخترعوا شعبًا وهميًا ويدّعون حقوقًا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وأضاف "هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية ... التي يجب أن يسمعها العرب في (إسرائيل) وكذلك بعض اليهود المشككين في (إسرائيل)، هذه الحقيقة يجب أن تُسمع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة".

وأدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري مباحثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين