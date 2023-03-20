هنية: تصريحات "سموتيرتش" تدلّل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن التصريحات التي أدلى بها اليوم ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال الفاشية "بتسلئيل سموتيرتش" تجاه الأردن الشقيق تكشف العقيدة السياسية للكيان الإسرائيلي".

وأوضح في تصريح مكتوب أن تصريحات سموتيرتش تدلّل بأن الخطر على الأردن هو ذاته الخطر على فلسطين، بما يستوجب إدارة حوار استراتيجي مع الأردن لمواجهة هذه التوجهات الخطيرة.

وقال سموتريتش خلال خطاب ألقاه أمس في العاصمة الفرنسية باريس "إنه لا يوجد شعب فلسطيني وأن الدول العربية خلقت شعبًا وهميًّا بغية محاربة الحركة الصهيونية".

كما قال إنه يجب على العالم بأسره بما فيه الإدارة الامريكية أن يسمع هذه الحقيقة التاريخية.

وبدوره دان الأردن بشدّة أقوال سموتريتش، بعد أن ألقى خطابه من على منبر علّقت عليه خريطة ظهرت فيها أرض (الكيان الإسرائيلي) من ضمنها حدود أراضي المملكة الهاشمية.

وقالت وزارة الخارجية في عمان إن الأمر يعد تحريضًا همجيًّا وخرقًا لاتفاقية السلام بين الجانبين، موضحة أن الحكومة الأردنية ستتخذ الخطوات السياسية والقضائية اللازمة من أجل التصدّي لهذه التصرفات.

المصدر / فلسطين أون لاين