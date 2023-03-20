غياب بيبي عن قائمة منتخب البرتغال

سيغيب المدافع البرتغالي المخضرم بيبي عن مباراتي منتخب بلاده في مستهل التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 لكرة القدم لاحقًا هذا الاسبوع، وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة الاثنين.

غاب قلب دفاع بورتو البالغ 40 عامًا عن مباراة فريقه ضد سبورتينغ براغا في الدوري نهاية الأسبوع الماضي بسبب إصابة في القدم.

استدعاه المدرب الجديد الاسباني روبرتو مارتينيس الى التشكيلة لمواجهة ضيفته لنشتنشتاين ومضيفته لوكسبمورغ في 23 و26 الحالي تواليًا.

لكن الفريق الطبي في السيليساو أعلن أن لاعب ريال مدريد الاسباني السابق لن يستطيع المشاركة مع أبطال أوروبا 2016، وفق ما أفاد الاتحاد.

واستُدعي النجم كريستيانو رونالدو الذي يلعب راهنًا في النصر السعودي الى القائمة الأولى لمارتينيس على الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين للبرتغال في مونديال قطر 2022 عندما خرجت من ربع النهائي أمام المغرب 1-صفر وسط تكهنات حول مستقبله مع المنتخب.

المصدر / وكالات