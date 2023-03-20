برشلونة يعلن تفاصيل إصابة أراوخو

أعلن برشلونة متصدّر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين، أن مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو تعرّض لإصابة في الفخذ خلال الفوز على ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأحد.

وخاض الدولي الأوروغوياني كامل المباراة التي فاز فيها برشلونة 2-1 وسجّل هدفاً عكسياً ضد ناديه. لكن الانتصار أبعد النادي الكاتالوني في الصدارة بفارق 12 نقطة عن منافسه وغريمه الملكي.

وقال "بلاوغرانا" في بيان إن "رونالد أراوخو أُصيب بإجهاد في العضلة المقرّبة لفخذه الأيسر ولن يتمكن من اللعب حتى تعافيه"، من دون الإشارة إلى مدّة غياب المدافع البالغ 24 عاماً عن الملاعب.

وخاض أراوخو 22 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.

المصدر / وكالات