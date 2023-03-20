أزمة في توتنهام بسبب تصريحات كونتي ضد اللاعبين

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن وجود رغبة كبيرة لدى بعض لاعبي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ إذ يرغب الكثير منهم في إقالة مدرب الفريق، الإيطالي أنطونيو كونتي، خاصّةً بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها اللاعبين، عقب التعادل مع ساوثهامبتون (3-3) في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ووصف كونتي بعد التعادل مع ساوثهامبتون، لاعبي السبيرز، بأنهم "أنانيون" بعد أن أهدروا التقدم 3-1 على ساوثهامبتون ليتعادل 3-3 ويخسر نقاطًا حاسمة في محاولتهم للتشبث بالمركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هُناك شعور عند اللاعبين أن كونتي لن يكون مدربًا مع الفريق اللندني في الموسم المُقبل 2023-24.

وقالت الصحيفة إنه يوجد شعور بين اللاعبين بأن رئيس النادي، دانيال ليفي، سيقوم بإقالة كونتي قبل المباراة المقبلة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، والتي تُقام في 4 أبريل/ نيسان المُقبل.

وأكد المصدر ذاته أن هُناك عدد آخر من اللاعبين، يريدون رحيل كونتي الآن، وسيكونون سعداء بعدم رؤية المدرب الإيطالي مرة أخرى في ملعب التدريب بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن خلال تصريحاته أشار كونتي إلى أن كل شيء ليس على ما يرام في غرفة تغيير الملابس، كما هاجم مجلس الإدارة وقال: "النادي يتحمل مسؤولية سوق الانتقالات، المدرب يتحمل المسؤولية، لكن اللاعبين، أينهم؟ أرى 11 لاعبًا فقط يلعبون لأنفسهم".

وكان المدرب الإيطالي قد تولى تدريب توتنهام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وينتهي عقده مع السبيرز في 30 يونيو/ حزيران 2023.

يُذكر أن أداء توتنهام تراجع تحت قيادة كونتي بالآونة الأخيرة؛ بعد الإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وفي "البريميرليغ" بعد تعادله مع ساوثهامبتون توقف رصيده عند 49 نقطة محتلًا المركز الرابع، ليعيد الأمل لنيوكاسل مرة أخرى بالتأهل إلى دوري الأبطال بالموسم المُقبل، حيث يقع النادي في المركز الـ5 ولديه 47 نقطة.

المصدر / وكالات