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"واقعة مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. فعلها عامل روسي

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بالفيديو "واقعة مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. فعلها عامل روسي

20 مارس 2023 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
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فرق إنقاذ تعمل في تركيا (أرشيف)

ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد سرقها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.

وعمد العامل إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو.

 

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزّات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرّض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.

المصدر / مواقع إلكترونية
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