"واقعة مشينة" خلال عمليات الإنقاذ بتركيا.. فعلها عامل روسي

ألقى عامل إنقاذ روسي ما يقارب نصف مليون دولار من نافذة منزله، كان قد سرقها من تركيا خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد.

وعمد العامل إلى رمي الأموال بعد أن داهمت الشرطة شقته في موسكو.

🚨🇷🇺A Russian man threw out of the window nearly half a million dollars in Euro and Dollar notes that he stole in Turkey (As an earthquake rescue team member) after the FSB raided his apartment in Moscow. pic.twitter.com/19ijDa0eeY

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) March 17, 2023

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزّات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرّض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا، وسط عمليات إنقاذ للضحايا العالقين تحت أنقاض تلك المباني شاركت فيها العديد من الدول.

المصدر / مواقع إلكترونية