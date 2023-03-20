ليفربول يعلن موقفه من صفقة بيلينغهام

اتخذ نادي ليفربول قرارًا بالابتعاد عن صفقة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة، الأمر الذي سيمهد طريق الأندية الأندية الأخرى للتعاقد مع اللاعب، في صورة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط بيلينغهام بشكل وثيق بالانتقال إلى "أنفيلد"، مع وجود رغبة واهتمام من جانب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ باللاعب، كما يُعد الهدف الرئيسي لنادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن ليفربول ابتعد عن صفقة بيلينغهام؛ وذلك بسبب المغالاة المادية من جانب مسؤولي بوروسيا دورتموند.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مع دورتموند في عام 2025، ويسعى النادي لتمديد بقائه لمدة أطول، وقدّم النادي عرضًا للنجم الإنجليزي من أجل تمديد عقده، وذلك بقيمة 15 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن النجم الإنجليزي يتمسك بالرحيل.

وقالت الصحيفة إن بيلينغهام لن يكون من السهل على أي فريق انتدابه خاصة من جانب "الريدز"، في ظل رغبة دورتموند في الحصول على 150 مليون يورو، ورغم إعجاب المدرب الألماني يورغن كلوب بأداء النجم الإنجليزي إلا أن ليفربول قد ابتعد عن الصفقة مقارنة بإمكانيات ريال مدريد ومانشستر سيتي المادية.

وشدد المصدر ذاته أن تراجع ليفربول عن التعاقد مع لاعب وسط منتخب إنجلترا، راجع لابتعاد الفريق عن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي والمؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يؤثر على النادي من الناحية المالية فيما يتعلق بالميزانية والمكافآت المالية.

وكان النجم الإنجليزي قد انضم إلى بوروسيا دورتموند قبل ثلاثة أعوام، قادمًا من برمنغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، ويمتلك عقدًا مع النادي الألماني ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2025.

يُذكر أن بيلينغهام شارك مع الفريق في 34 مباراة هذا الموسم، مُسهمًا بـ16 هدفًا (سجّل 10 أهداف، قدّم 6 تمريرات حاسمة).