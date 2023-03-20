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نفذها الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا

مقتل مستوطن متأثرًا بإصابته بعملية (تل أبيب)

20 مارس 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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صورة من مكان عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد المعتز بالله الخواجا في (تل أبيب)

قتل مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بعملية إطلاق نار قبل نحو أسبوعين في (تل أبيب)، نفذها الشهيد المعتز بالله الخواجا، في شارع "ديزنغوف" قبل أن يستشهد باشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الاحتلال عن مقتل المستوطن "أور آشر"، الذي أصيب في العملية.

ويوم الخميس 9 مارس الجاري، أصيب 5 مستوطنين، في عملية إطلاق نار نفذها الشاب المعتز بالله صلاح الخواجا (23 عامًا) في (تل أبيب)، وسط فلسطين المحتلة، قبل أن يرتقي شهيداً.

وكانت قد أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حينها، مسؤوليتها عن العملية البطولية التي أدت لإصابة 5 مستوطنين.

وقالت الحركة "نزف الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، ونبارك عمليته البطولية، ونتوعد الاحتلال المجرم بالمزيد".

وأضافت أن العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال صباح أمس الخميس في بلدة جبع جنوبي جنين، متوعدة "بمزيد من الضربات الموجعة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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