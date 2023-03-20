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تعليق تشافي وأنشيلوتي على هدف أسينسيو الملغى

20 مارس 2023 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
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تعليق تشافي وأنشيلوتي على هدف أسينسيو الملغى

تباينت آراء مدرّبَي برشلونة وريال مدريد حول الغاء حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لهدف متأخر سجّله مهاجم الفريق الملكي ماركو أسنسيو، قبل خسارته الكلاسيكو الأحد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدف سجّله لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه في الوقت البدل عن ضائع، فاز برشلونة 2-1 رافعاً الفارق إلى 12 نقطة مع ريال في صدارة الليغا، ليقترب من احراز لقبه الأوّل في الدوري منذ 2019.

لكن فيما كانت النتيجة 1-1 قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، هزّ أسنسيو الشباك على ملعب كامب نو. وبعد التحقق من حكم الفيديو المساعد، تبيّن ان المهاجم في حالة تسلل.

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال "لم نفز بسبب حالة تسلّل لا نزال نشكّك فيها".

تابع "لم تكن مؤكدة. لدينا شكوك حيالها، ونحمل معنا إلى مدريد هذه الشكوك".

لكن رأي مدرب برشلونة تشافي كان مختلفاً تماماً "هذا واضح، التسلل واضح، هذا شيء علمي، أليس كذلك؟. فاجأني تصريح أنشيلوتي".

تابع "من دون في ايه آر، تكون الامور أصعب. اصبحت الامور أكثر عدلاً، خصوصاً في حالات التسلل".

أردف المدرب السابق لنادي السد القطري "قد يكون من الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة يد، لكن في هذه الحالة أنا متفاجئ من أنشيلوتي".

وفيما اعتبر ان لقب الدوري لم يُحسم بعد، رأى تشافي ان فريقه أصبح في موقع مريح "لم نفز (هذا الموسم) سوى بلقب الكأس السوبر، لكن يمتلكني شعور ان مصير اللقب يتوقف علينا".

ورأى تشافي ان فريقه قام بردّ فعل قوي بعد بداية صعبة للموسم "رأيتم في نهاية المباراة، كانت الفرحة كبيرة، والرضا، لا ننسى من أين أتينا".

تابع نجم الوسط السابق "في أكتوبر (بعد خسارة الكلاسيكو) في برنابيو، كنا متخلفين بفارق ثلاث نقاط، وقد تقدّمنا على مدريد 15 نقطة. هذا الرقم يلقي الضوء على حملتنا".

المصدر / وكالات
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#برشلونة #ريال مدريد #تشافي #أنشيلوتي #أسينسيو

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