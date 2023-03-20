أبو زهري: تصريحات المتطرف سموتريتش عنصرية تعكس طبيعة الاحتلال المجرم

أكد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري أن "تصريحات الوزير الصهيوني سموتريتش بإنكار وجود الشعب الفلسطيني، والقول بأنه لا يوجد شعب أو تاريخ فلسطيني، تصريحات عنصرية تعكس طبيعة الاحتلال المجرم، لكنها في الوقت ذاته ليس لها قيمة، ولن تغير من حقيقة الواقع شيئا حول أصالة الوجود الفلسطيني، وكون الصهاينة مجموعة من المحتلين العنصريين".

وأضاف أبو زهري/ أن "سموترتتش ليس الصهيوني الأول الذي تفوّه بمثل هذه البذاءات، في محاولة فاشلة لإنكار تاريخ عاشه آباؤنا وأجدادنا الأوائل منذ مئات السنين، لكن الوقائع السياسية على الأرض أكدت أن شعبنا كان وما زال وسيبقى هو سيد الأرض وصاحبها، والمحتلون عابرون طارئون عليها، وسيكون مصيرهم الطرد والرحيل، بإذن الله".

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وأوضح أن "إصدار هذا الوزير العنصري لتصريحاته البغيضة قبل أن يجف حبر قمة شرم الشيخ تكرار منه لتصريحات إرهابية سابقة حين دعا لمحو بلدة حوارة بعد ساعات فقط من انتهاء قمة العقبة، وهي تأكيدات لا تقبل التأويل أن الاحتلال يدير ظهره لكل ما تسفر عنه هذه القمم، بل ممعن في دمويته تجاه أبناء شعبنا، ومصرّ على إفنائه، تحقيقا لهذه الدعوات الفاشية".

ودعا أبو زهري "الأوساط السياسية الغربية لحظر ومقاطعة الوزراء الصهاينة، لأنهم يشكلون خطرا على الأمن والسلم الدوليين، ويعتبرون امتدادا لأساطير عفا عليها الزمن، ويدعون لارتكاب المزيد من المجازر والمذابح بحق شعبنا الفلسطيني، في استعادة دامية لتاريخ العصابات الصهيونية التي ارتكبت العديد منها إبان نكبة شعبنا وما سبقها وتلاها".

المصدر / فلسطين أون لاين