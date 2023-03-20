"شؤون المرأة" بغزة تتوج أم إبراهيم النابلسي بلقب امرأة فلسطين 2023

توجت وزارة شؤون المرأة بغزة، اليوم الإثنين، أم إبراهيم النابلسي، بلقب امرأة فلسطين 2023.

جاء ذلك في احتفال تكريم "امرأة فلسطين للعام 2023" الذي نظّمته وزارة شؤون المرأة، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، عصام الدعليس، وكيل الوزارة أميرة هارون، وعدد من المدراء العامين، وعدد من أمّهات الشهداء، وحشد من السيدات المبدعات والرياديات.

وبارك الدعليس، لأم الشهيد إبراهيم النابلسي حصولها على لقب "امرأة فلسطين" للعام 2023، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات المرأة الفلسطينية في شتّى الميادين والمجالات.

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وخاطب ال والدة الشهيد النابلسي بالقول: إنّ "كل الجوائز والألقاب والمسميات تتشرّف بك وتخضع لكِ ولكل أمهات الشهداء"، معربًا -خلال تسليمه الجائزة لوالدة الشهداء "أم أحمد العابد" نيابة عن والدة الشهيد إبراهيم نابلسي- عن فخره الشديد بأمهات الشهداء وأخواتهم وزوجاتهم.

وتوجّه رئيس متابعة العمل الحكومي بالتحية لنساء فلسطين الخنساوات والمبدعات والرياديات، مؤكّدًا في ذات الوقت أنّ "المرأة الفلسطينية معروفة بالتفوق والتألق والازدهار في جميع الدروب، ونساؤنا خير سفير لنا في المحافل الدولية".

المصدر / فلسطين أون لاين