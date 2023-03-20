الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الثلاثاء 21 مارس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 21 مارس 2023.

وقالت في بيان صحفي مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية: إن "السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (11/2023)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (11/2023)".

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، موصية بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما طالبت المسافرين بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مشددة على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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المصدر / فلسطين أون لاين