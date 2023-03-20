القيادي أبو كويك: غطرسة الاحتلال ستُولّد مزيدًا من إصرار شعبنا على المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أنّ التفاف الجماهير الفلسطينية حول خيار المقاومة مؤشر على أنّ القمع الإسرائيلي لن يدفع شعبنا إلى الاستسلام.

وأوضح في تصريح صحفي، أنّ الشعب الفلسطيني يُرسل رسالة للاحتلال مفادها أنّ مزيدًا من القمع، سيُولّد مزيدًا من الردّ والمقاومة.

وقال أبو كويك:" إنّ عملية حوارة ردُّ فعلٍ طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة، وأنّ مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني هو طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: " إنّ حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة تُمهّد إلى حملة قمعية غير مسبوقة خلال شهر رمضان المبارك".

وشدَّد القيادي أبو كويك أنّ المقاومة الفلسطينية وُجدت لتبقى وتتصاعد وهدفها دحر الاحتلال.

اقرأ أيضًا: دعوات للتمسُّك بالمقاومة للجم سياسة الاحتلال الدموية في الضفة

وأُصيب مستوطنان، مساء أمس الأحد، في عملية إطلاق نار من مسافة صفر على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وانسحب المُنفّذ بسلام.

وأفادت مصادر محلية أنّ مستوطنَين أُصيبا في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس وانسحب المُنفّذ بسلام سيرًا على الأقدام، واستخدم سلاح “كارلو”.

كما قام مُنفّذ العملية بتجنُّب إطلاق النار تجاه أطفال كانوا في مركبة المستوطنين.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، "إنّ شعبنا الفلسطيني لن يتعاون مع مخرجات الاجتماع الأمني في “شرم الشيخ”، ولا أيّ نتائج اجتماعات أمنية أخرى، مؤكدًا أننا نشهد حالة من الإبداع في مقاومة المحتل".

وأوضح القيادي مرداوي أنّ الشعب الفلسطيني والشباب الثائر بالضفة الغربية، يُبدعون في مواجهة المحتل الإسرائيلي، مضيفًا:" إنّ إرادة شعبنا واضحة وهي مقاومة المحتل ودحره عن أرض فلسطين".

المصدر / فلسطين أون لاين