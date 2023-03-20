الإعلان عن ميثاقٍ خاصٍّ لمساندة الأسرى في معركة الإضراب عن الطعام

أعلنت الفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، والأطر، والتشكيلات النّقابية، والأهلية، والنسوية، والشبابية ميثاقًا خاصًّا لمساندة الأسرى الأبطال في معركة الإضراب عن الطعام (بركان الحرية أو الشهادة)، وذلك في إطار الاستعداد والسعي الدائم لتعزيز العمل الجماعي، وروح المبادرة.

وجاء اعتماد الميثاق خلال اجتماع عقدته المؤسسات المذكورة في الآونة الأخيرة، حيث أكّد المجتمعون على ضرورة وحدة العمل، والموقف، والخطاب في كافة أنحاء الوطن والخارج، دعمًا للأسرى في معركتهم المصيرية.

ووعد المجتمعون، الأسرى بأن يكونوا سندًا وعونًا لهم في هذه المحطة المفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ويواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لليوم الـ35 على التوالي؛ لمواجهة سياسات المتطرف “بن غفير” والإجراءات القمعية بحقهم.

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وأعلن الأسرى في سجون الاحتلال، أمس الأحد، وصاياهم قبل أيام من بدء معركة الإضراب عن الطعام “بركان الحرية أو الشهادة”.

وأكد الأسرى في وصيتهم الجماعية الصوتية، أنهم يقفون على أعتاب المواجهة الفارقة، وقالوا: “حرّرونا ونحن أحياء قبل أن تحررونا إلى ثلاجات الموتى”، مطالبين الشعب الفلسطيني بمساندتهم .

المصدر / فلسطين أون لاين