تحسُّبًا لساعة الصفر.. الأسرى يُكثّفون حالة التعبئة العامة

أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الإثنين، أنه مع اقتراب ساعة الصفر من معركة الإضراب عن الطعام، فإنّ الأسرى يُكثّفون حالة التعبئة، وهم على استعداد لخوض معركة (الحرية أو الشهادة).

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، دعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الفاعلة، غدا الثلاثاء، في الفعاليات الداعمة للأسرى في معركتهم المستمرة، ضد السجان وإجراءات وزير الأمن القومي في الحكومة الفاشية المتطرفة "إيتمار بن غفير".

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ووفقًا للبرنامج النضالي الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، فإنّ الأسرى يواصلون خطوات العصيان لليوم الـ(35) على التوالي، وستبقى هذه الخطوات ركيزة أساسية يستند إليها الأسرى قبل الإضراب ومع بدايته.

وكان الأسرى الذين سيخوضون الإضراب قد أعلنوا وصيتهم قبيل المعركة.

المصدر / فلسطين أون لاين