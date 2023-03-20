الإعلان عن قائمة أسماء الهواتف المصابة بالثغرات الأمنية الخطيرة

حذّرت المجموعة الأمنية "زيرو تيم" التابعة لشركة "غوغل" (Google) من وجود ثغرات أمنية خطيرة في عدد من أجهزة الهواتف الذكية.

ومن إجمالي 18 عيبًا اكتشفها فريق زيرو التابع لشركة غوغل، شدّد الفريق على 4 عيوب بالغة الأهمية.

ويحدث الخلل بسبب إخفاق بعض البرامج الأمنية المثبتة لعدد محدد من أجهزة مودم إكسينوس من سامسونغ في إجراء فحص أمني من شأنه التحقق من كيفية السماح لبعض التطبيقات الخبيثة بالوصول إلى المعلومات المهمة في الجهاز.

ويتم الوصول لهذه المعلومات -التي يُطلق عليها في لغة الأمن السيبراني "تصعيد الامتياز"- عندما يفشل البرنامج الثابت للجهاز في منع التطبيقات من الوصول لمناطق حساسة في شريحة الذاكرة، التي تُخزّن معلومات المستخدم الهامة مثل كلمات المرور وبيانات الموقع.

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وتتيح العيوب للمتسلّلين الذين يجلسون في موقع بعيد الوصول الكامل إلى أعلى مستوى امتياز لجميع البيانات والإعدادات الخاصة بالجهاز، والتي بدورها يمكن أن تُشكّل تهديدًا أمنيًّا خطيرًا.

بعض الأجهزة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تتأثر نتيجة هذه الثغرات الأمنية تشمل:

هواتف سامسونغ غالاكسي "إس 22" (S22)، "إم 33" (M33)، "إم 13" (M13)، "إم 12" (M12)، "إيه 71" (A71)، "إيه 53" (A53)، "إيه 33" (A33)، "إيه 21 إس" (A21s)، "إيه 13" (A13)، "إيه 12" (A12)، "إيه 04" (A04).

سلسلة هواتف "فيفو أكس 70" (Vivo X70) الرائدة القديمة.

أحدث جيل من الهواتف الذكية "غوغل بكسل 7″ (Google Pixel 7) و"بكسل 6" (Pixel 6).

الساعات الذكية وأجهزة اللياقة التي تستخدم شريحة "إكسينوس دبليو 920" (Exynos W920)، وهي أحدث جيل من شرائح سامسونغ القابلة للارتداء، التي تشغل سلسلة "غالاكسي واتش 5" (Galaxy Watch 5) من الساعات الذكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع "بليبنغ كمبيوتر" (Bleeping Computer)، أصدرت غوغل بالفعل تصحيحًا لأحد العيوب الحرجة الأربعة ضمن التحديث الأمني لشهر مارس/آذار لهاتف "بكسل 7" الذكي.

المصدر / وكالات