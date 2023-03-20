20 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 من مارس/ آذار عددا من الأحداث المهمة محليا وعربيا ودوليا، والتي يوثق " " أبرزها في نقاط:

1799 نابليون بونابرت يبدأ بحصار عكا في محاولة للحصول على الميناء ذي الأهمية الاستراتيجية، ضمن حملته لاحتلال بلاد الشام، ومن أبرز نتائج الحملة تحطم أحلام وطموحات نابليون على أسوار عكا، بعد مقاومة وصمود عكا الأسطوري بقيادة أحمد باشا الجزار.

نابليون بونابرت يبدأ بحصار عكا في محاولة للحصول على الميناء ذي الأهمية الاستراتيجية، ضمن حملته لاحتلال بلاد الشام، ومن أبرز نتائج الحملة تحطم أحلام وطموحات نابليون على أسوار عكا، بعد مقاومة وصمود عكا الأسطوري بقيادة أحمد باشا الجزار. 1929 إنشاء جهاز شرطي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي.

إنشاء جهاز شرطي لمكافحة المخدرات في مصر، وكان أول جهاز من نوعه في الشرق العربي. 1956 فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت.

فرنسا تمنح تونس الاستقلال الكامل ما عدا ميناء بنزرت. 1986 جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا.

جاك شيراك يتولى رئاسة وزراء فرنسا. 1993 نصب القساميون عماد عقل ومحمد دخان ورائد الحلاق كمينا لسيارتين عسكريتين بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أسفر عن قتل ثلاثة من الجنود الصهاينة، وإصابة أربعة آخرين بجراح، فيما عادوا بسلام.

نصب القساميون عماد عقل ومحمد دخان ورائد الحلاق كمينا لسيارتين عسكريتين بالقرب من مقبرة الشهداء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أسفر عن قتل ثلاثة من الجنود الصهاينة، وإصابة أربعة آخرين بجراح، فيما عادوا بسلام. 2002 عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس بالقرب من أم الفحم تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين وإصابة 35 آخرين.

عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس بالقرب من أم الفحم تتسبب بمقتل 7 إسرائيليين وإصابة 35 آخرين. 2003 بداية الحرب الأمريكية على العراق.

بداية الحرب الأمريكية على العراق. 2007 تنفيذ حكم الإعدام في نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.

تنفيذ حكم الإعدام في نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان. 2013 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة ويلتقي قادة الكيان العبري والسلطة الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين