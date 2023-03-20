عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، رغم الأجواء الجوية الماطرة، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ المستوطنين اقتحموا "الأقصى" وأدّوا طقوسًا تلمودية، وتجوّلوا داخل باحاته مُتّجهين نحو باب السلسلة للمغادرة من هناك.

وتتم الاقتحامات بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وعلى فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتترافق اقتحامات الأقصى مع دعوات مقدسية متجدّدة للحشد والرباط فيه، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قِبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وأكدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخلّلها من أداء طقوس تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين