فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

20 عامًا على الغزو الأمريكي للعراق

أبو نعيم لـ"فلسطين": الأيام القادمة "حاسمة" بشأن تصعيد الأسرى

الإعلان عن قائمة أسماء الهواتف المصابة بالثغرات الأمنية الخطيرة

مغادرة الفوج الحادي عشر من معتمري غزة عبر معبر رفح

المرور: 3 إصابـات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

15 قتيلًا على الأقل إثر زلزال في الإكوادور والبيرو

سخط وإدانة لمماطلة حكومة اشتية صرف مخصصات "الشؤون"

وصول "ألماسة" لحلمها المسرحي.. "كل شي بوقته حلو"

الأسرى يواصلون العصيان لليوم الـ35 على التوالي

إضراب الأسرى وبدء العد التنازلي لرمضان

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

20 مارس 2023 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الإثنين، رغم الأجواء الجوية الماطرة، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأنّ المستوطنين اقتحموا "الأقصى" وأدّوا طقوسًا تلمودية، وتجوّلوا داخل باحاته مُتّجهين نحو باب السلسلة للمغادرة من هناك.

وتتم الاقتحامات بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وعلى فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

اقرأ أيضًا: بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

وتترافق اقتحامات الأقصى مع دعوات مقدسية متجدّدة للحشد والرباط فيه، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قِبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية.

وأكدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخلّلها من أداء طقوس تلمودية.  

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #تهويد

متعلقات

الأكثر قراءة