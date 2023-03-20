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قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات متفرقة بالضفة الغربية

20 مارس 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات متفرقة بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية، حيث تم اعتقال عددٍ من المواطنين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى قوات الاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ووفقًا لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بلدة دير سامت غرب الخليل وهم: براء محمد الحروب، وعز يوسف الحروب، وإياد فريد عواودة.

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كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي كتانة ووالده عقب اقتحام منزلهما في منطقة الدوحة بمحافظة بيت لحم.

ومن بلدة زيتا شمال طولكرم اعتقلت الشقيقين عبد الباسط ومحمد إبراهيم أبو العز.

المصدر / فلسطين أون لاين
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