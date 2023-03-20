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تعرَّف على أحوال الطقس في فلسطين اليوم الاثنين

20 مارس 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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منخفض جوي يصل فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين، أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

الطقس اليوم الاثنين 20 مارس

كما توقعت هطول زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الطقس يوم الثلاثاء 21 مارس

الثلاثاء، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء 21 مارس

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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