بايدن يعرب عن "قلقه" بشأن خطة "نتنياهو" لإضعاف القضاء

أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة الأحد مع رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماه القيم الديموقراطية الأساسية.

وتشهد دولة الاحتلال منذ 11 أسبوعا احتجاجات على مشروع تعديل النظام القضائي.

ويثير المشروع احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها آلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.

ويعتبر معارضو التعديل أنه يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس وزراء الاحتلال الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو، مبدياً خشيته من أن يعمّق المشروع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، عرض الرئيس إسحاق هرتسوغ مقترح تسوية الأربعاء، سارعت الحكومة لرفضه.

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن أبلغ نتنياهو بأن القيم الديموقراطية هي "علامة فارقة" في العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

المصدر / وكالات