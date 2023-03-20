فوز قاتل لبرشلونة على ريال مدريد

حسم نادي برشلونة مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 2-1 اليوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح ريال مدريد النتيجة عن طريق رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بينما سجل لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستقبل النادي الكاتالوني مطارده المباشر منتشياً بانتصاريه الأخيرين على فالنسيا وأتلتيك بلباو بالنتيجة ذاتها 1-1 ومتسلحا بفوزه في 24 مباراة من الـ53 الأخيرة بينه وبين ريال منذ عام 2011 في مختلف المسابقات (12 تعادلاً و17 هزيمة)، قبل مباراة هذه الأمسية.

ومن ناحيته، وصل النادي الملكي إلى ملعب "كامب نو" آملاً في تعزيز حظوظه والاحتفاظ ببريق أمل للدفاع عن لقبه، بعدما حسم تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنكليزي، قبل أن يفوز على إسبانيول 3-1 في المرحلة الماضية.

بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة معززاً صدارة جدول ترتيب الليجا، وموسعا الفارق مع الغريم الازلي ريال مدريد الوصيف إلى 12 نقطة، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

المصدر / وكالات