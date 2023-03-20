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الاحتلال يعزز من قواته في القدس وحوارة

20 مارس 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، عن نشر ألف عنصر بمدينة القدس خلال شهر رمضان الذي عادة ما يشهد توترات أمنية متصاعدة، فيما سيعزز جيش الاحتلال نشر قواته في منطقة حوارة جنوب نابلس.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها قائد شرطة الاحتلال في مدينة القدس "دورون تورغمان" خلال جولة بالمدينة المقدسة.

وسيتم نشر ألف شرطي إسرائيلي في منطقة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المبارك وألفين خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.

ومن المتوقع أن يتخلل ما يسمى عيد الفصح اليهودي شهر رمضان هذا العام ويمتد من 4 إلى 13 أبريل/نيسان، وسط مخاوف من احتكاكات بين المصلين المسلمين والمتطرفين المستوطنين الذين ينفذون عمليات اقتحام جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة العيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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