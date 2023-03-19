"البرغوثي": شعبنا لن يقبل قرارات اجتماع "شرم الشيخ"

قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن شعبنا الفلسطيني لن يقبل قرارات اجتماع "شرم الشيخ"، والالتفاف حول خيار المقاومة.

وأضافت البرغوثي أن "الشعب الفلسطيني يرفض اجتماع العقبة وشرم الشيخ الأمني"، مشيرة إلى أن قيادات السلطة ذهبت للقاء شرم الشيخ ولم تستجب لتطلعات وتوجهات شعبنا.

وذكرت أن الاحتلال لا يزال يمارس جرائمه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، لكننا نشهد تصاعداً في عمليات المقاومة.

ووصفت البرغوثي قرارات اجتماع "شرم الشيخ" الأمني بأنها وصمة عار، مشددة في الوقت ذاته على أن الشعب الفلسطيني يلتف حول المقاومة.

وأدانت حركة "حماس" بشدّة مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ الأمني اليوم بحضور الكيان الصهيوني المحتل، الذي يُصعّد عدوانه ضد شعبنا، ويرتكب الجرائم المروّعة في جنين ونابلس وعموم الضفة الغربية المحتلة، والتي زادت وتيرتها بعد الاجتماع الأمني المشؤوم في العقبة.

واستهجنت الحركة إصرار قيادة السلطة على خروجها عن الإجماع الوطني والاستهتار بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، باجتماعها مع الصهاينة الفاشيِّين ومنحهم الفرصة والغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وجددت دعوتها للسلطة الفلسطينية إلى التوقف الفوري عن الانزلاق في مسار المشاريع الأمنية الخطيرة التي تستهدف مقاومة شعبنا الفلسطيني، مؤّكّدة مجدداً أن هذا المسار لا يخدم سوى الاحتلال وإطالة أمده وتحسين صورته دوليّاً، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة.

ودعت الحركة السلطة إلى وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة الشعب الفلسطيني في المقاومة الشاملة حتى دحر الاحتلال الفاشي عن كامل ترابنا الوطني، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / حرية نيوز