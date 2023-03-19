مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الدوري الاسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الجولة ال26 القادمة من منافسات مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة قوية تجمع بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023.

بينما يواجه فريق ريال مدريد نظيره فريق برشلونة بث مباشر اليوم في الجولة السادسة والعشرون القادمة من منافسات مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، اليوم الاحد الموافق 19 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الجولة 26 من منافسات مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ، 10 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين ، 11 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ، 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بينما تذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في الجولة السادسة والعشرون القادمة من منافسات مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023 ، عبر القنوات التالية ، قناة beIN 4 K ، وعلي قناة beIN Sports premium 1 ، وعلي قناة بي إن سبورت 1 .

المصدر / فلسطين أون لاين