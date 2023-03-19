خدمات رفح يضم لاعبًا ويجدّد عقود اثنين من أهم لاعبيه

رفح/ وائل الحلبي:

كشف نادي خدمات رفح عن إتمام أول صفقات الفريق بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز، إلى جانب تجديد عقود اثنين من أبرز لاعبيه.

وأتم خدمات رفح التعاقد مع خليل مطر الجناح الأيمن للصداقة بعد نهاية مشواره مع الفريق، حيث سيمثل مطر إضافة للقوة الهجومية للأخضر الرفحي الطامح للحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

وسبق لمطر اللعب مع العديد من الفِرق بينها شباب واتحاد خان يونس والصداقة، وستكون تجربته مع خدمات رفح هي واحدة من أهم التجارب.

وفي نفس السياق أعلن خدمات رفح تجديد عقود الثنائي أحمد اللولحي والحارس هيثم فتيحة ليواصلان مشوارهما مع الفريق في الموسم المقبل.