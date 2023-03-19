"البازار الفلسطيني الكبير" في لندن يحتفي برمضان و"الأم" و"يوم الأرض"

استقطب "البازار الفلسطيني الكبير" الذي نظمه "منتدى التفكير العربي" في لندن، المئات من أبناء الجالية العربية والفلسطينية، والمتضامنين الأجانب، الذين توافدوا للتعرّف إلى الثقافة الفلسطينية، والتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وينعقد البازار في لندن للعام الثاني على التوالي، فيما يقول المنظمون إنه ينعقد هذا العام بالتعاون مع "المنتدى الأردني" في المملكة المتحدة لأول مرة، ويأتي متزامناً مع يومي الأم والأرض الفلسطيني (30 آذار/مارس الجاري).

واحتفى البازار بأمهات فلسطين وقدّم التحية لهن، كما تضمن فقرات خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واقتراب ذكرى يوم الأرض.

واشتمل "البازار الفلسطيني الكبير" على العديد من الفقرات التراثية الفلسطينية، حيث تم عرض المطرزات والأثواب التقليدية، والعديد من المشغولات اليدوية، وتقديم "الكنافة النابلسية" و"الفلافل" والعديد من الأكلات التراثية، إضافة الى عروض الدبكة الفلسطينية، وعدد من الأغاني المستوحاة من الثقافة الفلسطينية والتراث الفلسطيني.

وقال رئيس منتدى التفكير العربي في لندن محمد أمين لــ"قدس برس" إن اختيار هذا الموعد لإقامة البازار، هو محاولة لتكريم أمهات فلسطين اللواتي قدّمن الكثير من التضحيات، وعانين ويعانين من ظروف الاحتلال، كما لفت إلى ضرورة استذكار وإحياء يوم الأرض الفلسطيني.

وأشار أمين، الى أن البازار يهدف أيضاً إلى تسويق المنتجات الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا، والتشجيع على شرائها من قبل المستهلكين، لافتاً إلى أن "منتدى التفكير العربي" استورد زيت الزيتون الفلسطيني خصيصاً لعرضه وبيعه في هذا البازار، كما استورد الزعتر الفلسطيني بشكل خاص من مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال إن الإقبال على المنتج الفلسطيني كان كبيراً جداً، وكان هناك الكثير من الثناء والتفاعل مع هذه المنتجات.

وتخلّل البازار إلقاء العديد من الكلمات التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث تحدّث رئيس حملة "التضامن مع فلسطين" في بريطانيا البروفيسور كامل حواش، الذي دعا إلى تكريم المرأة الفلسطينية، وحث الحضور على التعبير دوماً عن تضامنهم مع فلسطين عبر المشاركة في الفعاليات التي يتم تنظيمها لنشر الثقافة الفلسطينية.

وألقى رئيس المنتدى الأردني في بريطانيا حلمي الحراحشة كلمة، أعرب فيها عن وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني، وضرورة التعاون الدائم بين الجاليتين الأردنية والفلسطينية في بريطانيا، من أجل تنظيم مثل هذه الفعاليات.

يُشار إلى أن "البازار الفلسطيني الكبير" ينظمه منتدى التفكير العربي في لندن سنوياً، كما يُنظم المنتدى "مهرجان التراث الفلسطيني" في شهر تشرين أول/ أكتوبر من كل عام، وهو واحدة من أبرز الفعاليات التي تنظمها الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وتستقطب في العادة عدداً كبيراً من المشاركين والحضور الذين يتوافدون عليها من كل أنحاء بريطانيا.

وتأسس "منتدى التفكير العربي" في شهر آذار/ مارس 2019 في لندن، وينظم العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية الدورية في بريطانيا، كما ينظم ندوات ولقاءات فكرية تستقطب نخبة من المفكرين والكتاب والصحفيين.

المصدر / قدس برس