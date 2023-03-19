موقف خدمات رفح من رحيل القاضي

رفح/ وائل الحلبي:

استغرب نادي خدمات رفح من اعلان لاعبه أدهم القاضي الرحيل عن صفوف الفريق، رغم أن الموسم لا زال ساريا ولم ينتهي في ظل احتمالية إقامة بطولة كأس غزة 2023.

وقال مصدر مسؤول بخدمات رفح لـ"فلسطين أون لاين"، إن النادي لا يمانع رحيل القاضي مع نهاية الموسم الرياضي، حيث أن تعاقد الطرفين ينتهي بنهاية الموسم وليس بنهاية الدوري.

وأعلن اتحاد خانيونس تعاقده مع المدافع أدهم القاضي بعد أيام من انتهاء بطولة الدوري الممتاز التي توج بها اللاعب رفقة خدمات رفح.

وتساءل المصدر عن موقف القاضي في حال إقامة بطولة الكأس والتقى خدمات رفح واتحاد خانيونس خلال أحد أدوار البطولة، مبينا أن اللاعب تلقى كافة مستحقاته المالية عن الموسم الرياضي.

وأشار إلى أن خدمات رفح سيعيد حساباته المالية مع القاضي خاصة وأن انتقاله عن الفريق جاء قبل انتهاء الموسم حسب العقد المبرم بين الطرفين، مبينا أن النادي لا يعارض انضمامه لأي فريق وهو لديه الحرية الكاملة تحديد وجهته القادمة بعد انتهاء العقد.