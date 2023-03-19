وادي وصالح يلتحقان بمعسكر الفدائي في الأردن

غزة / وائل الحلبي:

انضم المحترفان محمود وادي مهاجم طلائع الجيش ومحمد صالح مدافع الاتحاد السكندري لتدريبات المنتخب الوطني، في معسكره التدريبي الذي انطلق في العاصمة الأردنية عمان.

ويستعد الفدائي لمواجهة المنتخب البحريني في المنامة ضمن تحضيراته الأولية لبطولة كأس آسيا 2023، والتي تأتي بعد الغاء بطولة غرب آسيا التي كان مقررا لها أن تقام في الإمارات الشهر الجاري.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره البحريني في الخامس والعشرين من مارس الحالي، حيث تعد هذه المباراة التجريبية الأولى التي يخوضها منذ انتهاء مشواره في تصفيات كأس آسيا في يونيو الماضي.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب الوطني الدعوة لـ23 لاعبا هم: حراسة المرمى رامي حمادي، براء خروب، عمر قدورة.

الدفاع: ميشيل تيرمانيني، المهدي عيسى، مصعب البطاط، ياسر حمد، محمد صالح، عميد صوافطة، موسى فيراوي، محمد خليل.

الوسط: ساجد الغول، محمد يامين، محمود أبو وردة، محمد باسم، جوناثان سورية، سمير معروف ، عدي خروب، سامر الجندي.

الهجوم: محمود وادي، تامر صيام، إسلام البطران، وجدي نبهان.