لاعب الهلال أول صفقات الأهلي

غزة / وائل الحلبي:

أبرم الأهلي أول صفقاته بعد صعوده لدوري الدرجة الممتازة، مع مساعي الفريق لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتعاقد الأهلي مع سامي الداعور متوسط ميدان الهلال بعد انتهاء ارتباطه بناديه، حيث يعد الداعور أول صفقات الأهلي في فترة الانتقالات القادمة.

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينضم فيها الداعور إلى الأهلي، حيث سبق له اللعب مع الفريق في العديد من المواسم السابقة.

وسبق للداعور أن لعب ضمن صفوف الأهلي في موسم 2013/2014، حيث استمر مع الفريق بعد هبوطه للدرجة الأولى ولم تفلح مساعيه ومساعي زملائه بالعودة إلى الدرجة الممتازة سريعاً فانتقل بعدها إلى دوري المحترفين ولعب ضمن صفوف شباب الخليل قبل أن ينتقل إلى صفوف السموع، قبل أن يعود مرة أخرى للأهلي عقب عودته من الضفة الغربية.