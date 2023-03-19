حراك المعلمين: لا نرضخ للتهديد والضغوط ولا يمكن تركيع المعلّم

أكد حراك المعلمين الموحد، أنه لا يمكن تركيع المعلّم من خلال محاولة تأليب المجتمع على المعلّمين عبر حذف جزء بسيط من مادة التوجيهي.

وقال الحراك في بيان مساء اليوم "نحن لا نرضخ للتهديد والضغوط".

ووجّه رسالة لحكومة اشتية جاء فيها:" إذا لم تنفذوا مطالبنا الواردة في الاتفاقيات السابقة، فلن يكون هناك جدوى للحذف لأنه لن يكون هناك مراقبون ومصححون في امتحانات التوجيهي".

ودعا "الحراك" المعلّمين للمشاركة في الاعتصام المركزي المقرّر تنظيمه الأربعاء المقبل أمام وزارة التربية في رام الله.

وحثَّ الطلبة وأولياء الأمور للوقوف معهم ومساندتهم ضد الظلم.

ويواصل المعلّمون الإضراب في مدارس الضفة الغربية، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15% بحسب الاتفاق الموقّع، وتشكيل نقابة معلمين يتم انتخابها ديمقراطياً.

المصدر / فلسطين أون لاين